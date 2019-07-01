Посол РФ назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу

Москва, 1 июля. Европейскому союзу необходимо отказаться от политизации вопроса, чтобы проект продления ветки газопровода «Турецкий поток» в Южную Европу был успешно реализован. Такое условие назвал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат считает, что перспективы крупнейшего проекта зависят от подхода данного экономического и политического объединения.

«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном – в излишней политизации, создании совершенно искривленных представлений о намерениях России, о смысле и целях проекта», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, если в ЕС возобладает нормальный, прагматичный подход к делу, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, проект будет успешно реализован.

«Турецкий поток» — международный проект газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения стартовало еще в мае 2017 года. В планах российского «Газпрома» протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что для продления газопровода «Турецкий поток» через Болгарию нужны твердые гарантии Евросоюза о том, что он не будет создавать препятствий для транзита газа по этому маршруту.

В то же время, как указал министр энергетики России Александр Новак, объем транзита российского газа через «Турецкий поток» в Венгрию может составить от шести до десяти миллиардов кубометров газа. Будапешт, по его словам, намерен уже в этом году завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей.