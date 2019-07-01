Эксперт рассказал, как власти США используют Рианну для поддержки протестов в Судане
Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что поддержавшая протесты в Судане Рианна даже не знает, где находится эта страна.
Ранее американская R&B- и поп-певица Рианна в своем Instagram опубликовала пост, в котором поддержала протесты в Судане.
«Сегодня, 30 июня, запланированы новые акции протеста. Я отправляю свое сердце и молюсь за безопасность суданского народа. Они имеют право высказываться и требовать мира, справедливости и перехода к гражданскому правлению. Более 100 были убиты и сотни были ранены во время акций протеста 3 июня. Военные правители должны быть привлечены к ответственности. Я молюсь о том, чтобы больше не было убийств или оскорблений. Боритесь за права человека в Африке и поддерживайте протестующих в Судане», — написала певица.
With more protests planned for today, June 30, I send my ❤️ and I pray for the safety of the Sudanese people. They have a right to speak out and demand peace, justice, and a transition to civilian rule. Over 100 were killed and hundreds more were wounded during the June 3rd protests. Military rulers need to be held accountable. Praying for no more killings or abuse today. Fight for human rights in #Africa and stand with protesters in #Sudan. #BlueforSudan #IAmSudaneseRevolution #Watch_Sudan_on_June30th ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
В последнее время на страничках многих звезд можно увидеть похожие сообщения или же голубые картинки в миниатюре их профиля. Таким образом знаменитости выражают протест происходящему в Судане. Например, 12 июня британская супермодель афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем аккаунте похожий пост.
«То, что началось как мирный протест, обернулось сотнями невинных жизней. Женщины, дети и мужчины жестоко ранены и изнасилованы. Более тысячи пропавших без вести, отключение интернета, чтобы люди молчали. Ситуация в Судане выходит за рамки. Как долго это будет продолжаться, прежде чем международное сообщество примет срочные меры против такого массового насилия?» — задается вопросом «разбирающаяся в теме» модель.
What started as peaceful protest has turned into hundreds of innocent lives taken. Women, children and men brutally injured and raped. Over a thousand loved ones missing and an Internet blackout to keep the people silent. The situation in Sudan is beyond inhuman. How long will this continue before the international community takes urgent action against such mass outrage and violence ? #Sudan ????????????
Подобная забота о суданцах, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, не случайна.
«Использование медийных личностей в политике было всегда. Я хорошо помню, как лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказывался по поводу войны в Грузии, причем в негативном ключе. Дескать, большая Россия напала на маленькую Грузию. Безусловно, я против подобного рода заявлений, хотя бы потому, что люди, которые с ними выступают, не разбираются в предмете, они не компетентны. Или же они ангажированы, причем зачастую в негативном ключе. Хотелось бы того же Шевчука направить к осетинам, которые бы ему объяснили, как первые сутки в Цхинвале осетины страдали от грузинской агрессии. А также к родителям наших миротворцев, погибших под ударом грузинских войск. Ну, также относительно Рианны я могу сказать, что вряд ли она вообще понимает толком, что такое Судан, где он находится, что там происходит», — сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.
По словам политического аналитика, скорее всего американские власти «ее просто использовали для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему в Судане».
«К словам известного певца, к словам человека, которого знают миллионы людей, эти миллионы прислушиваются. Причем гораздо в большей степени, чем к словам какого-нибудь скучного аналитика из очередного бюро. Это желание обратить внимание на тему», — говорит Безпалько.
Еще одним примером вовлечения звезд первой величины в большую политику можно назвать случай, произошедший в ноябре 2016 года, когда американский актер Джонни Депп принял участие в кампании «В заключении за искусство» (Imprisoned for Art) правозащитной группы Voice Project. Тогда он выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов в Крыму.
В рамках этой кампании известные персоны фотографировались с табличками якобы политических заключенных, хотя Сенцов таким не является, так как действительно готовил теракты.
«Это стандартно. Ну и в России было что-то похожее, когда Ален Делон (французский актер, режиссер, сценарист и продюсер — Прим. ФАН) прилетал в Красноярск агитировать в пользу одного из кандидатов — Александра Лебедя. И вряд ли он тогда знал, кто такой Лебедь. Ну, даже если знал, то я сомневаюсь, что решение приехать в Красноярск и провести кампанию было желанием чисто бескорыстным и обусловлено исключительными симпатиями к генералу. Артистов везде используют в своих целях, им подсказывают, что и как нужно сказать, как обратить внимание на ситуацию и как ее повернуть в нужном ключе», — подытожил Безпалько.
Отметим, 11 апреля 2019 года в Судане, спустя несколько месяцев народных протестов, произошел военный переворот. Демонстранты были недовольны высокими ценами на хлеб, муку и топливо. Действующему на тот момент президенту Омару аль-Баширу пришлось даже распустить правительство и объявить в стране режим ЧП, чтобы суметь за год провести необходимые реформы по выходу из экономического кризиса. В итоге это не помогло, и аль-Башира посадили в тюрьму.