Эксперт рассказал, как власти США используют Рианну для поддержки протестов в Судане

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что поддержавшая протесты в Судане Рианна даже не знает, где находится эта страна.

Ранее американская R&B- и поп-певица Рианна в своем Instagram опубликовала пост, в котором поддержала протесты в Судане.

«Сегодня, 30 июня, запланированы новые акции протеста. Я отправляю свое сердце и молюсь за безопасность суданского народа. Они имеют право высказываться и требовать мира, справедливости и перехода к гражданскому правлению. Более 100 были убиты и сотни были ранены во время акций протеста 3 июня. Военные правители должны быть привлечены к ответственности. Я молюсь о том, чтобы больше не было убийств или оскорблений. Боритесь за права человека в Африке и поддерживайте протестующих в Судане», — написала певица.

В последнее время на страничках многих звезд можно увидеть похожие сообщения или же голубые картинки в миниатюре их профиля. Таким образом знаменитости выражают протест происходящему в Судане. Например, 12 июня британская супермодель афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем аккаунте похожий пост.

«То, что началось как мирный протест, обернулось сотнями невинных жизней. Женщины, дети и мужчины жестоко ранены и изнасилованы. Более тысячи пропавших без вести, отключение интернета, чтобы люди молчали. Ситуация в Судане выходит за рамки. Как долго это будет продолжаться, прежде чем международное сообщество примет срочные меры против такого массового насилия?» — задается вопросом «разбирающаяся в теме» модель.

Подобная забота о суданцах, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, не случайна.

«Использование медийных личностей в политике было всегда. Я хорошо помню, как лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказывался по поводу войны в Грузии, причем в негативном ключе. Дескать, большая Россия напала на маленькую Грузию. Безусловно, я против подобного рода заявлений, хотя бы потому, что люди, которые с ними выступают, не разбираются в предмете, они не компетентны. Или же они ангажированы, причем зачастую в негативном ключе. Хотелось бы того же Шевчука направить к осетинам, которые бы ему объяснили, как первые сутки в Цхинвале осетины страдали от грузинской агрессии. А также к родителям наших миротворцев, погибших под ударом грузинских войск. Ну, также относительно Рианны я могу сказать, что вряд ли она вообще понимает толком, что такое Судан, где он находится, что там происходит», — сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам политического аналитика, скорее всего американские власти «ее просто использовали для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему в Судане».

«К словам известного певца, к словам человека, которого знают миллионы людей, эти миллионы прислушиваются. Причем гораздо в большей степени, чем к словам какого-нибудь скучного аналитика из очередного бюро. Это желание обратить внимание на тему», — говорит Безпалько.

Еще одним примером вовлечения звезд первой величины в большую политику можно назвать случай, произошедший в ноябре 2016 года, когда американский актер Джонни Депп принял участие в кампании «В заключении за искусство» (Imprisoned for Art) правозащитной группы Voice Project. Тогда он выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов в Крыму.

В рамках этой кампании известные персоны фотографировались с табличками якобы политических заключенных, хотя Сенцов таким не является, так как действительно готовил теракты.

«Это стандартно. Ну и в России было что-то похожее, когда Ален Делон (французский актер, режиссер, сценарист и продюсер — Прим. ФАН) прилетал в Красноярск агитировать в пользу одного из кандидатов — Александра Лебедя. И вряд ли он тогда знал, кто такой Лебедь. Ну, даже если знал, то я сомневаюсь, что решение приехать в Красноярск и провести кампанию было желанием чисто бескорыстным и обусловлено исключительными симпатиями к генералу. Артистов везде используют в своих целях, им подсказывают, что и как нужно сказать, как обратить внимание на ситуацию и как ее повернуть в нужном ключе», — подытожил Безпалько.

Отметим, 11 апреля 2019 года в Судане, спустя несколько месяцев народных протестов, произошел военный переворот. Демонстранты были недовольны высокими ценами на хлеб, муку и топливо. Действующему на тот момент президенту Омару аль-Баширу пришлось даже распустить правительство и объявить в стране режим ЧП, чтобы суметь за год провести необходимые реформы по выходу из экономического кризиса. В итоге это не помогло, и аль-Башира посадили в тюрьму.