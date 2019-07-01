Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений в провинции Латакия

Дамаск, 1 июля. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — шесть. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

По данным ведомства, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали пять случаев открытия огня в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 5, Идлиб — 1», — следует из документа.

В Минобороны добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных миссий не проводилось.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии шесть раз обстреляли населенные пункты в провинции Латакия.