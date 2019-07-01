В Госдуме отреагировали на заявление эксперта о самом страшном для США оружии РФ

Страшнее российского ядерного оружия для американцев должно быть российское золото. Такое мнение высказал американский экономический эксперт Байрон Кинг в своей колонке для издания Daily Reckoning. Ему ответили в Госдуме.

Кинг напомнил, что в последнее время в США много говорят о ядерном оружии России потому, что оно способно нанести по Америке смертельный удар. Но еще страшнее для Вашингтона российское золото, полагает аналитик.

«Я считаю, что самым мощным оружием России могут быть не ее ядерные боеголовки, а золото. Самым быстроразвивающимся «оружием» в российском геополитическом арсенале являются запасы драгоценного металла, а также национальная валюта РФ — рубль», — написал Кинг.

По его мнению, рубль является одной из самых недооцененных валют мира.

«Российское руководство не заинтересовано в ядерной войне, но оно может доставить США проблемы в финансовом секторе», — уверен Кинг.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что американский эксперт говорит здравые вещи относительно рубля и ресурсов России, но используемая им терминология депутата смутила.

«Это чрезмерно категоричные слова: оружие, угроза и так далее. Почему именно оружие? Тут ведь речь идет о богатствах нашей страны, о природных ресурсах, которых у нас действительно очень много. У России огромный потенциал в плане социально-экономического развития. Это не оружие, а, повторюсь, богатства, которые мы собираемся использовать во благо наших граждан», — сказал Антон Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению парламентария, в США многие пришли к пониманию, что Россия является для них потенциально серьезным конкурентом.