Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380

Москва, 1 июля. Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

По словам Воскресенского, корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» будет спущен на воду в августе текущего года для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Корвет поступит в состав Тихоокеанского флота в 2020 году.

Планируется, что корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота в 2021 году. Корабли станут третьим и четвертым образцами этого проекта в составе ТОФ.

В понедельник делегация ТОФ проинспектировала строительство новых корветов на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как отметил заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев, работы идут со значительным опережением графика.

Главная задача корветов проекта 20380 «Стерегущий» — борьба с надводными кораблями и субмаринами, охрана прибрежной зоны, сопровождение конвоев, отмечают «Известия». Корабли несут на борту управляемые ракеты «Уран-У» или «Калибр-НК».