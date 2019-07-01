Россия предоставит Сербии кредит в 172,5 миллиона евро

Москва, 1 июля. Представители России и Сербии готовят соглашение по предоставлению Белграду кредита в 172,5 миллиона евро, заявил Александр Боцан-Харченко.

Договоренность о предоставлении Сербии экспортного кредита была заключена во время визита президента России Владимира Путина в Белград в январе этого года.

«Осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра», — рассказал РИА Новости Боцан-Харченко.

Предполагается, что соглашение будет заключено в ближайшее время. Сумма кредита будет достигать 172,5 миллиона евро.

Холдинг РЖД исполняет контракт на строительство и реконструкцию сербской железнодорожной инфраструктуры. Стоимость соглашения составляет 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов долларов представляют собой экспортный российский государственный кредит.

РЖД заключили новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. На 70% новый контракт будет профинансирован за счет российского экспортного кредита и на 30% Сербией.

«Опыт работы у РЖД в Сербии и на Балканах богатый, поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая», — добавил российский посол.

Боцан-Харченко ранее указал на очевидность нажима на Сербию со стороны Запада, который поощряет действия непризнанной республики Косово, пишет RT.