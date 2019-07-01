Миро обвинила «молодящуюся» Гузееву в пьянстве и шатании с наркоманами

Москва, 1 июля. Блогер Лена Миро, известная своими нападками в адрес звезд российского шоу-бизнеса, обрушилась на актрису и телеведущую Ларису Гузееву, обвинив ее в пьянстве и распутстве.

Недовольство Миро вызвало решение Гузеевой пройти омолаживающий курс в крымской Алуште. По словам самой актрисы, там ей «поставили капельницу, чтобы она была молодой и красивой». Правда, как отметила Гузеева, впредь такие процедуры она будет проходить только при условии предварительного визита к врачу, пишет Bimru.

«Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10 килограммов сбрасываешь, 20 набираешь со скоростью света», — пояснила она.

Блогер в ответ с сарказмом заметила, что искренне не понимает, зачем актриса омолаживается в 60 лет. Она напомнила, что всю жизнь Гузеева «считала себя звездой», «бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами».

«Богема, в общем, Тулуз Лотрек, правда, с небольшой поправкой на совдеповские реалии», — написала Миро.

По мнению блогера, Гузеева, видимо, решила взять пример со своей коллеги Розы Сябитовой, которая недавно сделала подтяжку лица и липоксацию. Тут же она впрочем решила оговориться, предположив, что может быть она, конечно, не права в своих нападках на актрису, «и секс только после шестидесяти».

В комментариях к записи блогера многие поклонники Гузеевой попытались поставить Миро на место.