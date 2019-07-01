Команда Зеленского назвала условие использования русского языка в Донбассе

Киев, 1 июля. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернется под контроль Киева.

Он поделился своим мнением относительно языка в Донбассе, отметив, что разрешил бы русский язык в Донецке и Луганске в качестве регионального.

«Но при условии, что после этого они (ДНР и ЛНР) — территория Украины», — подчеркнул Богдан в интервью изданию «РБК-Украина».

При этом глава офиса украинского президента выступает против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным. Кроме того, он заявил, что эту проблему необходимо решать, а не «бесконечно о ней говорить».

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах и отраслях. Этот закон резко раскритиковали в России. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев фактически разделили на две категории: говорящих по-украински граждан и «изгоев», возможности которых обучаться, проходить лечение и пользоваться другими социальными услугами будут значительно ограничены.