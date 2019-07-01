Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»

Москва, 1 июля. Американская развлекательная компания Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек».

По информации портала THR, к работе над проектом присоединилась компания DC Entertainment. Главным сценаристом будет Аллан Хейнберг. Он известен по работе над фильмом «Чудо-женщина», режиссером которого является Патти Дженкинс. Исполнительными продюсерами будут Нил Гейман и Дэвид Гойер.

Отметим, главным героем «Песочного человека» является Сон. Также в выпусках комиксов появляются братья и сестры бога сновидений, которые представляют собой персонификации различных аспектов человеческой жизни — Смерть, Страсть, Сокрушение, Страдание, Сумасшествие и Судьба. Их называют Вечными.

Ранее сообщалось, что в эфир Первого канала вышел нашумевший российский фантастический телесериал «Лучше, чем люди», который рассказывает о роботах-андроидах. В пресс-службе телеканала Федеральному агентству новостей заявили, что премьера состоялась 17 апреля.

Отмечается, что в начале 2019 года права на сериал «Лучше, чем люди» были проданы знаменитой американской компании Netflix. И совсем скоро этот сериал первым в истории среди российских телепроектов выйдет под брендом Netflix Original с местным дубляжом. Сумма сделки составила 1 миллион долларов.

Ранее «Газета.Ru» подготовила рейтинг самых интересных сериалов июля. В список вошли «Очень странные дела», «Вероники Марс» и ремейк «Четырех свадеб и одних похорон».