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Посол раскритиковал отсутствие реакции ЕС на нападение на дипломата РФ в Косово

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Посол раскритиковал отсутствие реакции ЕС на нападение на дипломата РФ в Косово

Москва, 1 июля. Москве непонятно отсутствие должной реакции Европейского союза на нападение на Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в Косово. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Попытки как-то оправдывать косоваров несовместимы даже с обычным человеческим подходом к сотруднику, который успешно выполнял свою миссию на крайне тяжелом участке и действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен ООН», — раскритиковал дипломат произошедшее в разговоре с РИА Новости.

Ситуация в Косово обострилась 28 мая. Спецназ непризнанной республики вошел в северные муниципалитеты Косово и Метохии и задержал 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в республике, пишет Infox.ru. Кроме того, от действий полицейского спецназа Косово пострадали двое сербов, у них легкие ранения.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки». Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Краснощеков получил повреждения лицевых костей в результате ударов прикладами и о борт автомобиля, пишет RT.

Сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ Вооруженным силам страны и спецназу МВД находиться в полной боевой готовности, пишет «ФедералПресс».

По факту инцидента, произошедшего с российским дипломатом в Косово, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. МИД РФ призвал ОБСЕ осудить нападение на сотрудника ООН со стороны властей непризнанной республики.

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Автор: Екатерина Кухарева
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