Москва, 1 июля. Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.

«Ее же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация!» — заявил Пригожин в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Продюсер немало удивился решению грузинской певицы, отметив, что в России ее никто не обижал. Пригожин заявил, что люди, делающие такие громкие заявления, должны нести за них ответственность.

«Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — добавил Пригожин.

Грузинская певица Катамадзе подверглась критике на родине за выступление на музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня в Москве. В свое оправдание певица заявила, что это было ее последнее выступление в России. Однако уже к 1 июля запись в Facebook об отказе от выступлений в России была удалена.

В столице Грузии на протяжении последних нескольких дней проходят массовые акции протеста. Выступления начались 20 июня, когда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинские радикалы обвинили российского депутата в том, что он сел в кресло спикера парламента Грузии в соответствии с протоколом, составленным грузинской стороной.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Ранее отказ Катамадзе выступать в России прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Сенатор отметил, что певица имеет полное право отказаться от выступлений в России. Точно также и Россия имеет право отказаться от услуг певицы, напомнил Пушков.