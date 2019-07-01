Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи

Иркутск, 1 июля. Число погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до семи, судьба еще девятерых неизвестна. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

«По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок», — рассказал источник ТАСС.

По его словам, в больницах под наблюдением медиков в настоящее время находятся 153 пострадавших.

В Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов. Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

К понедельнику специалистам удалось восстановить электроснабжение почти в 20 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от сильного паводка. Без света остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Как сообщает RT, президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Помочь жителям региона вызвались и в Сбербанке, где решили оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей, а также открыть счет для сбора пожертвований.