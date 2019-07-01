В сирийском Дейр-эз-Зоре прошел парад выпускников САА

Дамаск, 1 июля. После прохождения интенсивного курса в Центре подготовки отрядов спецназа Сирийской арабской армии (САА) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был выпущен новый отряд военных, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках торжественного выпускного новобранцы продемонстрировали свои навыки и способы борьбы с различным оружием, они также показали умения атаковать и отражать атаку противника. Все поставленные сцены были максимально похожи на реальные сражения: организаторы создали подходящую атмосферу и подвели сценарий к реальным событиям.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Около 200 бойцов полностью подготовлены к вступлению в ряды подразделений Сирийской Арабской Армии (САА), каждый из них выразил готовность сражаться с террористическими группировками и защищать свою родину. Они прошли военную подготовку на самом высоком уровне и получили опыт своих инструкторов, которые вели многочисленные бои с терроризмом в Дейр-эз-Зоре и других провинциях, в которых произошли многочисленные военные действия.

Ранее сообщалось, что полицейское командование сирийской Аль-Хасаки организовало выпускной нового отряда сил внутренней безопасности из провинции Хасака. Полковник Шади Абу Ассаф, командир батальона безопасности и порядка, в своем публичном выступлении подчеркнул важность проводимых курсов, руководством которых занимаются сотрудники полиции провинции Аль-Хасака. Они обучают новых военных САА и сотрудников полиции, которые в будущем будут помогать стране в ее войне с терроризмом до победы.

Стоит отметить, что молодежь Хасаки постоянно подвергается преследованиям со стороны курдских ополченцев, которые призывают их в свои ряды насильственным образом. Сами жители предпочитают вступать в ряды сирийской правительственной армии.