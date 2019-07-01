Беспилотник заметили на границе двух Корей, где прошла встреча Трампа и Ким Чен Ына

Токио, 1 июля. Южнокорейская разведка зафиксировала неопознанный летательный аппарат в небе на границе двух Корей.

По информации агентства Yonhap, объект удалось обнаружить с помощью радара. Неопознанный летательный аппарат находился на границе двух Корей, где 20 июня встретились американский президент Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

«В настоящее время предпринимаются необходимые меры после того, как радар зафиксировал в небе над ДМЗ неопознанный летательный аппарат», — сообщают военные.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп в минувшее воскресенье посетил Южную Корею и демилитаризованную зону на границе двух корейских государств. Американский президент стал первым главой США, который ступил на территорию Корейской Народной Демократической Республики через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Председатель Госсовета Ким Чен Ын поприветствовал главу американского государства у линии раскола Кореи. Во время разговора американский президент Дональд Трамп заявил, что готов пригласить председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Соединенные Штаты.

Как напоминает «Газета.Ru», встреча американского президента и северокорейского лидера в ДМЗ состоялась впервые после подписания мирного соглашения между США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.