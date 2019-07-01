Apple может лишиться корейских OLED-дисплеев

Сеул, 1 июля. Американская корпорация Apple может лишиться поставок OLED-дисплеев из-за проблем во взаимоотношениях Японии и Южной Кореи. В связи с этим может возникнуть дефицит новых iPhone на старте продаж.

Как сообщает PhoneArena, японцы приняли решение сократить поставки фторированного полиимида, резиста и фтористого водорода высокой чистоты (HF) в Южную Корею. Данные материалы используются при производстве дисплеев и процессоров для смартфонов Apple.

Япония производит 90% фторсодержащего полиимида. Если Страна восходящего солнца ограничит экспорт, в первую очередь трудности возникнут у южнокорейских компаний LG и Samsung. Именно эти производители поставляют OLED-дисплеи для iPhone.

Напомним, презентация нового смартфона от Apple запланирована на сентябрь 2019 года. Предполагается, что iPhone XI поступит в продажу не раньше октября. Цена нового гаджета после выхода на рынок, скорее всего, превысит 100 тысяч рублей, сообщает KP.RU.

Отметим, что в Китае уже успели создать копию iPhone XI на основании многочисленных утечек и рендеров. Смартфоны оснащены квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеют характерный для iPhone вырез вверху экрана, который часто называют «монобровью».

Ранее эксперты назвали iPhone самым часто ломающимся смартфоном среди гаджетов других производителей. В апреле 2019 года москвичи чаще всего сдавали в ремонт именно смартфоны Apple. Второе место антирейтинга заняли устройства Samsung, а третье — смартфоны от Xiaomi.