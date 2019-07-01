Минтранс РФ разработал правила совместных автопоездок

Москва, 1 июля. Министерство транспорта РФ предлагает разрешить совместные поездки на автомобиле (карпулинг), организованные через онлайн-агрегаторы, при соблюдении правил поездок.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект и поправки к действующим законам, подготовленные Минтрансом РФ, водитель сможет выполнять не более двух поездок в сутки. Кроме того, организовывать поездки через онлайн-агрегаторы сможет водитель со стажем не менее двух лет и категорией В.

Оплата за поездку должна производиться только в безналичной форме. Размер допустимой оплаты будет установлен правительством при учете цены на топливо, смазочные материалы и стоимости проезда по платным дорогам. За одну поездку водитель может перевезти не более пяти пассажиров. В случае нарушения правил водителю грозит блокировка.

Ведомство направило разработанный документ членам рабочей группы по урегулированию отношений в сфере карпулинга. В настоящий момент самым популярным сервисом карпулинга в России является французская компания BlaBlaCar. Около 20 млн россиян пользуются онлайн-агрегатором.