Посол РФ осудил реакцию миссий НАТО и ЕС на акцию косовского спецназа

Москва, 1 июля. Миссии под эгидой НАТО (KFOR) и Евросоюза по обеспечению верховенства закона, дислоцированные в Косово, не проявили должной активности в ответ на майскую акцию местного спецназа. Такое мнение выразил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Российский дипломат осудил реакцию миссий Североатлантического альянса и Европейского союза на произошедшее в Косово в конце мая.

«Никакую должную активность не проявляют ни KFOR, которые должны были действовать на основе своего мандата и предотвратить подобные акции, ни миссия ЕС в области верховенства закона в Косово», — цитирует его РИА Новости.

Ситуация в Косово обострилась 28 мая. Спецназ непризнанной республики вошел в северные муниципалитеты Косово и Метохии. Он задержал 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в республике россиянин Михаил Краснощеков. Кроме того, от действий полицейского спецназа Косово пострадали двое сербов, у них легкие ранения.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».

Сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ Вооруженным силам страны и спецназу МВД находиться в полной боевой готовности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград назвал вторжение косовоалбанского спецназа провокационным шагом, направленным на устрашение сербов и установление контроля над этими районами силовым путем.