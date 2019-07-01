Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на прекращение огня в Донбассе

Киев, 1 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что разведение сил в Станице Луганской в Донбассе станет первым шагом к стабильному прекращению военных действий в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, разведение сил и техники в Станице Луганской — важное событие.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что «не хочет никому ничего обещать», но добавил, что появилась «хрупкая надежда» на прекращение огня, пишет «ФедералПресс».

Напомним, 30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила отвод военных из района Станицы Луганской со стороны Киева и Донбасса. Процесс разведения сил и средств стартовал 26 июня, когда Вооруженные силы Украины и бойцы Донбасса покинули передовые позиции вместе с вооружением и техникой.

Наблюдатели сообщили, что в пределах участка разведения украинские военные начали проводить работы по сносу передовых сооружений и разминированию, а ополченцы проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков.

В субботу, 29 июня, наблюдатели СММ получили ноту от дипломатического ведомства Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств ВСУ на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской подошло к окончанию. На следующий день такое же письмо было получено от ополченцев Донбасса.