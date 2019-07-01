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Варшава за свой счет построит центр боевой подготовки солдат США в Польше

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Варшава за свой счет построит центр боевой подготовки солдат США в Польше

Варшава, 1 июля. Центр боевой подготовки для военных армии США построят на севере Польши. Об этом в понедельник сообщил глава министерства национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

По словам польского министра, в третьем квартале текущего года Варшава подпишет с Вашингтоном соглашение о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском​​​.

Блащак уточнил, что этот центр будет предназначен в основном для американских войск — солдаты американской армии смогут оттачивать свое мастерство, не прибегая к выездам в Германию.

Ранее сообщалось, что Штаты и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских дронов MQ-9 и что американская сторона планирует увеличить численность своих военнослужащих до 5,5 тысячи человек. Польша обязуется за свои деньги подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военнослужащих и построить военный аэродром.

На сегодняшний день на польской территории находятся 4,5 тысячи американских военных.

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Автор: Сергей Петров
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