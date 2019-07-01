Союз потребителей РФ оценил новые правила продажи молочных продуктов

Москва, 1 июля. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ оценил новые правила продажи молочных продуктов.

С 1 июля в России начинают действовать новые правила реализации молочной продукции, утвержденные правительством страны. Согласно изменениям, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Шелищ подчеркнул, что нововведения приняты в правильном направлении.

«Теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, — приводит его слова RT, — во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали».

Эксперт добавил, что в рамках этой меры следует также следить за достоверностью маркировок.

«Надо убедиться в том, где, судя по маркировке, использовался исключительно молочный жир, правда ли это, — констатировал председатель Союза потребителей России. — Многие независимые экспертизы показывают, что это не всегда так».

Ранее Роспотребнадзор объяснил россиянам, как правильно выбрать молоко. По словам представителей ведомства, ни в коем случае нельзя покупать этот продукт у случайных продавцов и с рук на улице. При выборе молока в магазине покупателям обязательно надо обратить внимание на наименование, состав, срок годности и количество товара, а также проверить на дату изготовления, пищевую ценность и изготовителя.