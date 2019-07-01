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Россия

Союз потребителей РФ оценил новые правила продажи молочных продуктов

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Союз потребителей РФ оценил новые правила продажи молочных продуктов

Москва, 1 июля. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ оценил новые правила продажи молочных продуктов.

С 1 июля в России начинают действовать новые правила реализации молочной продукции, утвержденные правительством страны. Согласно изменениям, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Шелищ подчеркнул, что нововведения приняты в правильном направлении.

«Теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, — приводит его слова RT, — во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали».

Эксперт добавил, что в рамках этой меры следует также следить за достоверностью маркировок.

«Надо убедиться в том, где, судя по маркировке, использовался исключительно молочный жир, правда ли это, — констатировал председатель Союза потребителей России. — Многие независимые экспертизы показывают, что это не всегда так».

Союз потребителей РФ оценил новые правила продажи молочных продуктов

Ранее Роспотребнадзор объяснил россиянам, как правильно выбрать молоко. По словам представителей ведомства, ни в коем случае нельзя покупать этот продукт у случайных продавцов и с рук на улице. При выборе молока в магазине покупателям обязательно надо обратить внимание на наименование, состав, срок годности и количество товара, а также проверить на дату изготовления, пищевую ценность и изготовителя.

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Автор: Катерина Иванова
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