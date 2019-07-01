Google выпустит аналог AirDrop для Android-смартфонов

Москва, 1 июля. Американская корпорация Google разработала новый способ передачи данных, который основан на технологии AirDrop от Apple.

Пользователи смартфонов уже давно знали, что Android Beam в ближайшее время будет удален, однако не было информации, какая замена будет предложена компанией. Оказалось, что Google разработала новый способ быстрой передачи данных, получивший название Fast Share. Об этом пишет Digital Trend.

С помощью этой функции можно будет передавать и изображения, и URL-адреса, и файлы на Android-смартфоны, при этом необходимости подключаться к Сети не будет. Известно, что соответствующей функцией можно воспользоваться, перейдя в «Настройки» и выбрав пункт «Поделиться».

Когда смартфоны подключаться друг к другу, то на экранах появится значок передачи файлов, будут указаны все параметры. Также появится возможность отклонить передачу файла, поэтому злоумышленники не смогут отправить на гаджет вредоносный файл.

Отмечается, что новая функция от американской корпорации напоминает AirDrop от Apple. При этом единственное ее отличие заключается в зависимости от Google Play Services.

Ранее сообщалось, что стажер компании Google по ошибке запустил рекламную компанию, стоимость которой равняется 10 миллионам долларов. Инцидент произошел, когда мужчина демонстрировал работу электронной системы по размещению рекламы в Сети.