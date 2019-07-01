Пугачева оказалась в центре скандала из-за езды по перрону на автомобиле
Москва, 1 июля. Пользователи соцсетей бурно обсуждают езду Аллы Пугачевой в машине прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Участники обсуждения напомнили, что это строго запрещено и «звездный статус» не дает права нарушать установленные для всех правила.
Фото и видео с места событий появились в официальном аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram. Уточняется, что на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу.
«Проводили в Юрмалу», — пишут в описании к видео, на котором певица вылезает из салона элитной иномарки и садится в вагон.
В комментариях многие подписчики с возмущением поинтересовались, отчего же машины не загнали прямиком в вагон поезда.
«А как машина оказалась на перроне?? Так можно??? Или за деньги можно все??» — поразился @gogashi.
Однако были и те, кто попытался урезонить особо недовольных, предположив, что в автомобилях могла находиться охрана Примадонны, и подгон авто прямо к составу был сделан из соображений безопасности.
«Читаю комментарии некоторых людишек,ну такая злоба и зависть… Да, с машины, с перрона и сразу в поезд. Да, заслужила. Она всю свою жизнь пашет, а вам слабо, а что вы сделали в своей жизни, чтобы вас так провожали и встречали?!» — поинтересовалась @larisaklochkov.