Пугачева оказалась в центре скандала из-за езды по перрону на автомобиле



Москва, 1 июля. Пользователи соцсетей бурно обсуждают езду Аллы Пугачевой в машине прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Участники обсуждения напомнили, что это строго запрещено и «звездный статус» не дает права нарушать установленные для всех правила.

Фото и видео с места событий появились в официальном аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram. Уточняется, что на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу.

«Проводили в Юрмалу», — пишут в описании к видео, на котором певица вылезает из салона элитной иномарки и садится в вагон.

В комментариях многие подписчики с возмущением поинтересовались, отчего же машины не загнали прямиком в вагон поезда.

«А как машина оказалась на перроне?? Так можно??? Или за деньги можно все??» — поразился @gogashi.

Однако были и те, кто попытался урезонить особо недовольных, предположив, что в автомобилях могла находиться охрана Примадонны, и подгон авто прямо к составу был сделан из соображений безопасности.