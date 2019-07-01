Сбербанк открыл счет для помощи пострадавшим при паводках в Иркутской области

Москва, 1 июля. Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на его официальном сайте.

«Получателем средств является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое выступило с соответствующей инициативой», — указывается в сообщении.

Отправить денежные средства пострадавшим можно при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», терминалов, банкоматов и офисов банка. В пресс-службе указали, что Сбербанк не взимает комиссию при данном переводе.

Кроме того, руководство банка решило оперативно перечислить пострадавшим жителям Иркутской области благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей. Денежные средства направят на устранение первоочередных проблем.

Напомним, режим ЧС уже несколько дней действует в Иркутской области по причине паводков, 31 населенный пункт находится в его зоне. Подтопленными оказались более 3,7 тысячи домов. Глава регионального главка МЧС Валентин Нелюбов объяснил, что причиной сложной паводковой обстановки в области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

К понедельнику специалистам удалось восстановить электроснабжение почти в 20 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от сильного паводка. Без света остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

При этом, как рассказали власти затопленного города Тулун, уровень воды в реке Ия снизился на 11 метров, но по-прежнему превышает критический.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу дал распоряжение немедленно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Он обратил внимание местных властей на необходимость взять ситуацию под самый строгий контроль.