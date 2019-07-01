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Рошаль призвал проверить итоги судмедэкспертизы в деле о гибели младенца в Калининграде

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Рошаль призвал проверить итоги судмедэкспертизы в деле о гибели младенца в Калининграде

Калининград, 1 июля. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает нужным проверить результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти ребенка в одном из роддомов Калининграда, после которой врача обвиняют в намеренном убийстве.

По его словам, необходимо детально проверить заключение судебно-медицинских экспертов.

«Мы помним, как судебные медики установили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша», — напомнил Рошаль, отметив, что тогда итоги оказались ошибочными.

Он указал на то, что квалифицированного врача обвинили в убийстве новорожденного, поэтому необходимо разобраться в ситуации, передает ТАСС.

Напомним, ранее в СК России заявили, что следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка и превышении должностных полномочий исполняющей обязанности главного врача калининградского роддома номер четыре и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич.

По версии следствия, в ноябре прошлого года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его. Как считают в СК, это было сделано, чтобы не расходовать на ребенка ресурсы медицинского учреждения и не портить статистические показатели.

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Автор: Сергей Петров
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