Новое видео ракетной атаки Израиля на Дамаск появилось в Сети

Москва, 1 июля. Еще одно видео воздушной атаки израильских военных на окрестности Дамаска и город Хомс появилось в Сети.

На кадрах запечатлен сам взрыв ракеты на территории столицы Сирии.

Отметим, очередная атака израильских вооруженных сил была предпринята в окрестностях столичного Дамаска и в городе Хомс одноименной провинции САР. Ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Благодаря применению средств ПВО атаку удалось отразить.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что как минимум четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки израильских военных на город Сахная в окрестностях сирийской столицы. В результаты атаки повреждены несколько жилых домов. Ранения различной степени тяжести получили 21 человек.