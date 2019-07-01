Украинцы готовы менять гражданство ради лечения в России и Белоруссии

Согласно информации, распространенной по каналам украинского министерства здравоохранения, на данный момент в операциях по пересадке органов и тканей нуждаются более двух тысяч граждан Украины. Большинство из них на операционном столе явно не окажутся: новый закон «О трансплантологии» предусматривает хирургическое вмешательство и последующее лечение только для 532 пациентов в год. Другие больные, которым в разное время был поставлен диагноз, связанный с онкологией, а также иными тяжелыми болезнями, автоматически были поставлены в «бессрочную очередь». На фоне этого указанные больные готовы на все, чтобы пройти курс лечения и реабилитации в соседних государствах — главным образом, России и Белоруссии. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях инициативная группа пациентов направила в секретариат украинского Минздрава коллективное письмо. В послании граждане пригрозили официальному Киеву в одностороннем порядке сдать украинские паспорта и просить чиновников РФ и РБ о предоставлении либо вида на жительство, либо полноправного гражданства в этих государствах.

«А все потому, что и в России, и в Белоруссии действует облегченная схема трансплантации органов, а за операции врачи не берут заоблачных денег, — сказал корреспонденту ФАН один из кураторов группы Владимир Порий. — Лично мне нужна пересадка части печени. Я нашел посредников в Киеве, договорился с донором, но в клинике нам сказали, что доктор не будет вступать в конфликт с законом и в лучшем случае операции я дождусь через пять-шесть лет на правилах очереди. А если у меня нет этих пяти-шести лет?»

Несмотря на то, что Владимир явно плохо разбирается в российском и белорусском законодательстве, в свои силы он верит.

«Под моим воззванием подписались уже 900 человек, — подчеркивает он. — И это только начало».

На вопрос, согласятся ли медики в РФ и РБ принять на лечение его единомышленников, инициатор акции ответить не смог.

Следует особенно отметить, что до недавнего времени на Украине действительно существовал целый ряд ограничений в области трансплантологии в частности и хирургии в целом. Так, например, украинские граждане не имели права «делиться» почкой, частью печени или легкого даже с ближайшими родственниками. Помимо прочего, без определенного разрешения министерства врач не мог проводить сложные операции на внутренних органах. Но и это еще не все.

«Сотни препаратов, позволяющих тому или иному пациенту восстановиться после проведенной за рубежом операции, на Украине оказались под запретом, — отметила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН бывший фармацевт высшей категории Алина С. — Сложно сказать, сколько именно было зафиксировано летальных исходов, но поверьте: они были».

Изменить сложившуюся ситуацию был призван закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человека». Не получилось.

«Новый документ действительно позволяет проводить упомянутые операции, но проблема здесь заключается в том, что нормативная база до сих пор не отрегулирована, — говорит юрисконсульт Сергей Авраменко. — Те же операции должны проводиться исключительно в крупных государственных учреждениях, каковых на Украине насчитывается всего около десяти. Для сравнения — в России и Белоруссии этих специализированных центров не менее 400. И вот еще что: многие квалифицированные медики попросту уезжают с Украины. Оставшиеся специалисты боятся отвечать за возможные негативные последствия операций. Нет никаких сомнений, что новый украинский закон в полную силу вступит еще очень и очень нескоро».

Тем временем в украинском сегменте Интернета уже появляются сообщения от пациентов, проходящих лечение в российских и белорусских больницах и специализированных клиниках. В одном из писем некий молодой человек утверждает, что благодаря успешной операции по пересадке почки от своей матери, проведенной белорусскими медиками, он получил «новую возможность жить и работать».

«На родине такое хирургическое вмешательство и последующая реабилитация стоили бы моей семье до 500 тысяч гривен (около 1 миллиона 188 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — сказал он. — В Белоруссии я заплатил только за медикаменты. Как вы думаете — поставлю ли я свою подпись под ультиматумом украинскому Минздраву?»

«Совершенно очевидно, что в данном конкретном контексте украинские пациенты не станут отказываться от гражданства, но, если так можно выразиться, определенный «звонок» для официального Киева уже прозвенел», — констатировал Авраменко.

И с этим мнением юриста нельзя не согласиться.