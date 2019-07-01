Определены зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле

Москва, 1 июля. Аналитики сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru назвали зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле этого года.

Специалисты условно разделили трехзвездочные отели по стоимости на четыре категории. Первая включает в себя номера, стоимость которых за сутки будет составлять до двух тысяч рублей. По мнению экспертов, в июле такие можно найти на Бали (1,8 тысячи рублей) — в Семиньяке, Куте, Убуде, в Таиланде (2 тысячи рублей) — в Паттайе и в Турции (2 тысячи рублей) — в Кемере.

Во вторую категорию попали города, суточное проживание в отелях которых не превысит три тысячи рублей. За 2,3 тысячи рублей туристы могут поселиться в турецкой Аланье или тайском Самуи. На Пхукете стоимость немного возрастет — 2,4 тысячи рублей. Также туристам советуют рассмотреть Варну (2,9 тысячи рублей) или Гагры (3 тысячи рублей).

В третью категорию вошли города, сутки в отеле которых обойдутся гостям не более четырех тысяч рублей. Для такого бюджета подойдут Минск (3,5 тысячи рублей), Стамбул (3,5 тысячи рублей) и Ереван (3,6 тысячи рублей). В турецком Олуденизе или литовском Вильнюсе придется заплатить 4 тысячи рублей.

В самую дорогую — четвертую — категорию вошли города, где туристам придется заплатить до пяти тысяч рублей за ночь. В этот список попали в основном европейские города — Будапешт (4,1 тысячи рублей), Рига (4,3 тысячи рублей), курорты Мальты (4,4 тысячи рублей), Прага (4,6 тысячи рублей), итальянский Бергамо (4,7 тысячи рублей), французский Бордо (4,7 тысячи рублей), польский Краков (4,8 тысячи рублей), а также греческий Ираклион (4,9 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что гостиницы в России, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны получить свидетельство о присвоении определенной категории «звездности».