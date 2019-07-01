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Экономика

Правила выдачи микрозаймов изменились в России

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Правила выдачи микрозаймов изменились в России

Москва, 1 июля. Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля.

Отмечается, что ежедневная процентная ставка устанавливается на отметке в 1%, что скажется на работе микрофинансовых организаций (МФО). Так, денежные займы до заработной платы станут невыгодными, сообщает РБК.

Помимо этого, в регулировании деятельности МФО самым существенным станет внедрение показателя долговой нагрузки для пресечения роста закредитованности граждан. Ожидается, что уменьшится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут требовать с заемщика, — до двукратного от денежной суммы займа.

Как отметили в ЦБ России, новшества уже повлияли на рынок МФО, поскольку фирмы были вынуждены модернизировать рабочие модели и более внимательно относиться к выбору заемщиков.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце декабря прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Суммарный размер процентов и неустоек по займу, срок возврата по которому не превышает 12 месяцев, будет ограничиваться плавно.

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Автор: Сергей Петров
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