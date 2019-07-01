ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на ЖКХ

Москва, 1 июля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не выявила в российских субъектах превышения средних индексов на коммунальные услуги с 1 июля 2019 года.

Отметим, с 1 июля в силу вступают средние индексы по субъектам России на коммунальные услуги. Они утверждены на второе полугодие. ФАС провела проверку, нарушений выявлено не было, пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ведомства.

«Субъекты Российской Федерации, в которых изменение размера платы граждан с 1 июля 2019 года в среднем по субъектам превышают установленные правительством РФ ограничения, не выявлены», — проинформировали в ведомстве.

Согласно проведенному анализу, ведомство установило соблюдение параметра среднего изменения размера платы за коммунальные услуги на территории России на второе полугодие текущего года в размере 2,4%. По данным ФАС, проведенный мониторинг был необходим, так как по каждому российскому субъекту индексы имеют различную величину.

Напомним, правительство РФ утвердило индексацию тарифов ЖКХ еще в минувшем году. Она осуществляется в два этапа, ранее сообщил глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Первый этап был реализован в январе, а второй — в июле. Таким образом, с 1 января рост составил 1,7%, а с 1 июля — 2,4%.

Отметим, ранее тарифы в России индексировались один раз в год — 1 июля. Средний рост составлял около 4%.