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Более 30 человек погибли при взрыве в столице Афганистана

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Более 30 человек погибли при взрыве в столице Афганистана

Кабул, 1 июля. Более 30 человек погибли и 68 получили различные ранения в результате мощного взрыва в Кабуле. Об этом в понедельник сообщает телевизионный канал TOLO News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Как отметил официальный представитель министерства здравоохранения, в результате взрыва в афганской столице 34 человека погибли и пострадали по меньшей мере 68 человек.

Ранее СМИ сообщали, что сильный взрыв прогремел в понедельник утром в полицейском округе возле логистического центра оборонного ведомства в Кабуле. Согласно имеющимся данным, после взрыва двое атаковавших продолжают оказывать вооруженное сопротивление сотрудникам сил безопасности.

На место взрыва прибыли сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности в настоящее время не сообщаются.

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Автор: Сергей Петров
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