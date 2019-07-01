Более 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии

Нью-Дели, 1 июля. Более 30 человек погибли при падении микроавтобуса с пассажирами в ущелье в Индии. Об аварии сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел 1 июля около 7.30 по местному времени. Микроавтобус следовал из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. По предварительным данным, на сложном участке водитель не справился с управлением, из-за чего автобус рухнул в глубокое ущелье.

По данным NDTV, в аварии погибли 33 человека, еще 22 получили травмы. Indian Express сообщает о 32 погибших и 17 пострадавших со ссылкой на представителя полиции. Точное число пассажиров на данный момент неизвестно.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Пять из них находятся в критическом состоянии.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы, сообщает «Царьград». Точная причина происшествия устанавливается.