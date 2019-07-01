Россиянам объяснили, как правильно выбирать молоко

Москва, 1 июля. Роспотребнадзор объяснил россиянам, как правильно выбрать молоко. Список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

Особое внимание россиян обратили на то, что молоко ни в коем случае нельзя покупать у случайных продавцов и с рук на улице. При выборе молока в магазине обязательно надо проверить наименование, состав, срок годности и количество продукции. Посмотреть на дату изготовления, пищевую ценность и изготовителя.

Не рекомендуется покупать молоко, если оно хранится с нарушением установленных правил. Температура в холодильных витринах должна быть ниже шести градусов. Отказаться от покупки стоит, если упаковка с молоком повреждена или вскрыта, срок годности истекает на следующий день

Как сообщалось ранее, с 1 июля Роскачество будет проверять отечественные магазины на предмет соблюдения новых правил продажи молочной продукции, согласно которым молоко и молочные продукты без заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

По мнению председателя Союза потребителей России Петра Шелища, это все равно не убережет россиян от фальсификата. В эфире НСН эксперт напомнил, что по итогам 2018 года Россельхознадзор установил, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках поддельный.