В Минпросвещения РФ рассказали о новых федеральных образовательных стандартах

Москва, 1 июля. Единое содержание появится в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), сообщила заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина.

По ее словам, в настоящее время завершается процесс доработки стандартов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы очень внимательно относимся к поступающим предложениям, чтобы учителя получили понятный им документ, с которым они могут входить в класс», — подчеркнула Татьяна Синюгина.

Она также отметила, что в стандарте появится содержание единого характера, однако это совершенно никоим образом не будет ограничивать учителя в формах, способах и методах преподавания. Следовательно, у педагога будет место для творчества.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская рассказала, как может измениться учеба студентов в вузах в ближайшие годы в России и раскрыла смысл онлайн-образования. Также она ответила, опустеют ли аудитории вузов после распространения новых образовательных программ.