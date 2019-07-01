Власти Таиланда хотят ввести принудительную страховку для туристов

Бангкок, 1 июля. Власти Таиланда хотят ввести принудительное страхование для иностранных туристов, въезжающих в страну, заявил генеральный секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан.

Как пишет Bangkok Post, въезжающие в страну туристы будут оплачивать обязательную страховку на паспортном контроле. По предварительным данным, страховой полис будет стоить около 20 таиландских бат (0,7 доллара). Покрытие полиса будет составлять примерно 32 тысяч долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая.

Предложение было озвучено в связи ростом туристического потока — в этом году он превысит 40 миллионов человек. По мнению местных властей, при таком массовом туризме несчастные случаи неизбежны. Суттхипхон Тхавичайкан напомнил об инциденте с прогулочным судном, который произошел в прошлом году, в котором погибли 47 граждан Китая.

На данный момент ведется разработка соответствующей правовой базы. Предполагается, что в ближайшее время документ будет передан на рассмотрение кабинета министров.

Глава таиландской национальной комиссии по страхованию добавил, что в настоящее время на европейском, американском и азиатском рынках принимающие турфирмы полагаются на приобретенные на родине перед вылетом в Таиланд страховки, однако, как показывает практика, не у всех туристов они есть.

Ранее стало известно, что гостиницы в России, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны получить свидетельство о присвоении определенной категории «звездности».