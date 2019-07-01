Москва, 1 июля. Более 70% опрошенных пассажиров метро в Москве и Петербурге периодически ходят в театры. Об этом рассказали в пресс-службе компании «МаксимаТелеком», которая обеспечивает сеть Wi-Fi в метро.

Выяснилось, что почти каждый третий однажды засыпал на представлении. Как пишет ТАСС, исследование проводилось в честь Года театра. Опрос прошли около 1,7 миллиона человек. Выяснилось, что более 70% жителей Москвы и Петербурга ходят в театры. Регулярно ходят на постановки только 8% человек. Они делают это не реже одного раза в месяц. 29% пассажиров заявили, что не ходят в театр. Четверть опрошенных уточнили, что ходят в театр раз в несколько лет. При этом 66% опрошенных ходят в театр в платьях и костюмах, 18% — не выбирают одежду специально. Некоторые пассажиры метро рассказали, что ходят в театр в гавайской рубахе, килте, костюме пингвина, пиратском камзоле, рясе или пижаме. При этом 32% людей, которые ходят в театр, хотя бы раз засыпали во время представления.

Ранее сообщалось, что Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты. С 1 сентября количество билетов в свободной продаже увеличат, а бронирование, наоборот, сократят на 30%.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в письме в СП уточнил, что на все на спектакли нового сезона с 1 сентября количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов будет увеличено на 100 штук, до 960 билетов.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Счетная палата провела проверку Большого театра после скандалов с распространением билетов на спектакли. В результате ведомство выяснило, какие проблемы мешают полностью защитить театр от действий спекулянтов.

В дальнейшем СП собирается контролировать ситуацию с продажей билетов. Аудитор Михаил Мень отметил, что в 2020 году ведомство собирается посмотреть «посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию».

Напомним, Минусинский театр представил спектакль «Оттенки» на «Фабрике Станиславского» в Москве. Сибирский театр только за этот год вот уже в третий раз привозит постановку на фестиваль. История по одноименной повести эстонского классика Антона Таммсааре рассказывает о глубоких чувствах, в частности, любви.

Режиссером спектакля выступил Алексей Песегов. Как отмечают сами создатели спектакля, «Оттенки» — это хроника одной любви в двух действиях. Спектакль впервые был представлен в марте прошлого года.

Декорации к спектаклю «Оттенки» лаконичны: вдоль задней кулисы расположен пьедестал, который актеры используют для обозначения дороги или моста, иногда как бы переходя на второй план действия. А в центре сцены стоит платформа с подсветкой — она отражает эмоции персонажей в связи с происходящим. Сразу по окончании начнется образовательная часть «Фабрики Станиславского» — актеры совместно с критиками разберут и оценят спектакль.

В Москве Сергей Безруков презентовал ll летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». География расширяется: в прошлом году было представлено пять театров, в этом — уже восемь. Фестиваль пройдет с 7 по 16 июня на трех площадках: на сцене Московского губернского театра, а также в Московской области. О планах на год театра в России артист рассказал в ходе пресс-конференции.