Латвия обвинила Эстонию в развязывании «акцизной войны»

Таллин, 1 июля. Эстония с 1 июля уменьшает на 25% акциз на алкогольную продукцию, это решение уже вызвало возмущение Латвии, власти которой обвинили Таллин в развязывании «акцизной войны».

Эстонский кабинет министров 13 июня текущего года принял законопроект об уменьшении на 25% акцизных ставок на пиво, сидр и крепкий алкоголь, который вступает в силу с 1 июля. Снижение акциза говорит о том, что цена, к примеру, банки пива крепостью 5% сократится вместе с налогом с оборота на 13%.

Согласно подсчетам правительства Эстонии, сокращение акциза позволит бизнесу снизить цены на спиртную продукцию, это должно уменьшить развернувшуюся в последние годы приграничную торговлю спиртным с Латвией. Существенная разница в размерах акцизов между соседними государствами привела к тому, что эстонцы все чаще приобретают алкоголь в Латвии.

По расчетам финансового ведомства Эстонии, после снижения акциза доля приграничной торговли алкоголем уменьшится на 80%, в том числе пивом — на 45%, при этом продажи пива финским путешественникам в Эстонии увеличатся на 20%, а другого алкоголя — на 35%, передает РИА Новости.

После принятия Эстонией такого вердикта латвийский премьер Кришьянис Кариньш обвинил Таллин в «развязывании акцизной войны». Глава правительства заявил, что Латвия ответит на это снижением акциза. По его словам, между балтийскими странами была договоренность, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что не в курсе такой договоренности и каждая страна ведет независимую акцизную политику.