Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал на 11 метров

Иркутск, 1 июля. Уровень воды в реке Ия в Иркутской области снизился на 11 метров, но по-прежнему превышает критический. Об этом сообщили власти затопленного города Тулун.

По данным на 08.00 по местному времени (03.00 по московскому времени) уровень воды в Ие составляет 1091 см. В воскресенье утром он достигал 12,89 метра, а 29 июня — 13,5 метра. По прогнозам МЧС, падение воды в Ие должно продолжаться не менее двух дней.

Как сообщалось ранее, в результате подтопления в Иркутской области пострадали 6 тыс. 669 жилых домов в 83 населенных пунктах региона. В них проживают 32 тыс. 777 человек, в том числе 4050 детей.

В зоне подтопления оказались в том числе школы, детсады и фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. Жителям этих поселков, сел и деревень экстренно нужна питьевая вода, продукты и теплая одежда.

Сегодня военные доставили в Тулун мобильный хлебозавод. Всем проживающим на подтопленных территориях людям будут раздавать хлеб бесплатно, пишет РИА Новости.