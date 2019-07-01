Новые правила долевого строительства вступили в силу в России

Москва, 1 июля. Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу в Российской Федерации. С 1 июля все денежные расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться при помощи специальных эскроу-счетов.

Средства дольщиков обязаны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти денежные средства до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций.

Впрочем, как отмечает «Газета.Ru», для ряда проектов будут сделаны исключения: застройщики смогут работать, используя старую схему, если объект готов не менее чем на 30%.

Отмечается, что обратившийся в банк застройщик получит деньги по рыночной ставке, верхний предел которой составляет 13%. Позже, когда начнутся продажи квартир, ставка сократится до 6-7% на ту часть кредита, которая будет уже обеспечена средствами на эскроу-счетах.

Такая схема призвана пресечь мошенничество при долевом строительстве, когда нечестные застройщики собирали средства с россиян, а потом просто не бросали работу.

Напомним, 28 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет сформирован компенсационный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он будет выплачивать денежные компенсации в случае срыва обязательств застройщика тем гражданам, чей контракт с застройщиком был заключен до 20 октября 2017 года.