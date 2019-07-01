Нур-Султан, 1 июля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате паводка в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Как уточнил Токаев, Казахстан воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в России с глубоким прискорбием. Президент Казахстана направил соболезнования Путину в связи с жертвами паводка. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта. По состоянию на понедельник 55 населенных пунктов остаются в воде.

В результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали, 153 пациента госпитализированы.

Ранее военных ЦВО перебросили в зону паводка в Иркутской области. Об этом проинформировал начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

По его словам, военные выдвинулись в город Нижнеудинск по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, к которому ранее обратились постоянный представитель в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В зону паводка прибудут 20 единиц тяжелой техники и 50 военнослужащих, в том числе военные инженеры и медики. Кроме того, туда направились плавающие транспортеры, с помощью которых спасатели смогут добираться до затопленных территорий и эвакуировать население.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в кулуарах форума «Армия-2019» в Екатеринбурге подчеркнул, что в Иркутскую область направлена только первая группа военнослужащих. По его словам, в настоящее время решается вопрос привлечения дополнительных сил для помощи населению в затопленной местности.

Напомним, президент России Владимир Путин дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, где действует режим ЧС. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, разрушено 15 мостов и 35 водопропускных труб.