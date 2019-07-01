Биометрические банкоматы появятся в России

Москва, 1 июля. Кредитно-финансовые учреждения Российской Федерации приобрели банкоматы, которые могут распознавать человека по лицу, и собираются установить их до конца текущего года.

Как отмечают в банковских учреждениях, пластиковые карты уйдут в прошлое. Отмечается, что гражданам России придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к банковским счетам, пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что такие банкоматы безопаснее традиционных. Более того, по словам специалистов, кредитно-финансовым организациям биометрические банкоматы выгодны экономически — нет необходимости изготавливать пластиковые карты, сообщает АиФ.

Планируется, что по всей стране таких банкоматов будет не менее 10 тысяч.

Глава правления Ассоциации российских банков Игорь Плотников отметил, что клиентам биометрические банкоматы облегчат доступ к финансовым услугам.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах. Для перевода средств необходимо знать ФИО получателя и номер мобильного телефона.