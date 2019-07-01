Осло, 1 июля. Норвежские ученые выяснили, что люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака. Они подвели итоги исследования, которое длилось 65 лет, и выступили с докладом на пятом Конгрессе Европейской академии неврологии в Осло.

Научная работа норвежских специалистов касалась данных пациентов с рассеянным склерозом. Выяснилось, что люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака. Риск развития онкологии органов дыхания увеличивается у них на 66%. Кроме того, на 52% выше риска возникновения рака центральной нервной системы, на 51% — мочевыводящих путей.

При этом рассеянный склероз является одной из наиболее распространенных причин инвалидности у людей молодого возраста и уменьшения продолжительности жизни в среднем на семь лет.

Ранее ученые признали невозможным полное излечение от рака. Однако они отметили, что предотвратить развитие онкологии возможно с помощью блокировки метастазов.

Как отметил доцент кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Майкл Вендт, метод, получивший название lock-'n'-block, был успешно опробован на грызунах. Им внедрили модифицированные злокачественные клетки молочной железы, которые производили биолюминесцентный белок люциферазу.

Опухоль развивалась в организмах мышей, когда она достигала определенного размера, ее удаляли, а грызунов лечили фостаматинибом. В ходе эксперимента ученые установили, что фостаматиниб предотвращает метостаз клеток.

При этом исследователи обратили внимание, что сегодня рак молочной железы считается хроническим заболеванием. Как они отметили, успешное удаление первичной опухоли не гарантирует того, что через 10-20 лет не появятся новые опухолевые очаги.

Ранее ученые из Оксфордского университета выявили продукты, употребление которых может привести к раку кишечника. В частности, специалисты рекомендовали воздержаться от красного мяса. Особую опасность, по мнению исследователей, представляют такие продукты из обработанного мяса, как бекон и колбаса.

Напомним, американские ученые из Университета Тафтса выявили основные причины развития рака. Специалисты подчеркнули, что людям следует внимательнее следить за своим питанием.

Эксперты на протяжении длительного периода изучали пищевые привычки американцев. Параллельно они отмечали, как они сказываются на здоровье населения. Результат впечатлил ученых: ошибки питания могут стать причиной развития рака.

Специалисты назвали три основных фактора развития онкологических заболеваний. В 5% случаев (около 80 тысяч фактов за 2015 год) болезнь появлялась из-за неправильного питания. Вторым фактором стало употребление алкоголя: пристрастие к спиртному приводило к тяжелым последствиям в 4–6% случаях. Третьим фактором развития страшной болезни ученые считают недостаточное количество в рационе цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище. Кроме того, они советуют не злоупотреблять переработанным мясом, пишет LiveScience.

В январе ученые раскрыли новый механизм «активации» иммунной системы в борьбе с раком. С помощью него защитные клетки организма эффективнее находят и уничтожают раковые клетки. По словам ученых, в клетках запускается маркировка вирусоподобных генов, которые не идентифицируются как опасные вирусы. Специалисты убеждены, что, если подавить этот механизм, иммунная система тут же начнет активную борьбу с раковыми клетками.