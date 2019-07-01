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Россия

Законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах внесли в Госдуму

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Законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах внесли в Госдуму

Москва, 1 июля. В Государственную думу внесен законопроект, который разрешает российскому правительству определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки.

Об этом, со ссылкой на пресс-службу председателя комитета нижней палаты российского парламента по труду и социальной политике Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости. Так, предполагаемые изменения вносятся в статью 2.6.1 КоАП.

«Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки определяются правительством РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас фиксировать нарушения на дорогах при помощи камер, работающих в автоматическом режиме, могут негосударственные организации и частные предприниматели.

«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных правонарушений некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности», — подчеркивают депутаты.

При этом, в документе отмечается, что для защиты прав владельцев транспортных средств законопроект содержит норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры должны находиться исключительно в собственности России или региона.

Законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах внесли в Госдуму

Как напоминает «Газета.ru», в конце марта в России вступили в силу изменения в законе, согласно которым камеры, которые фиксируют нарушения правил, должны устанавливаться только на переездах инфраструктуры РЖД. Что касается железнодорожных линий, принадлежащих частным компаниям, то там установка специального оборудования не обязательна.

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Автор: Константин Терехов
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