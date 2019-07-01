Ограничения на госзакупки импортных вин вступили в силу в России

Москва, 1 июля. Ограничения на закупку некоторых видов импортных вин для государственных и муниципальных нужд вступили в силу в России с 1 июля.

Постановление правительства ограничивает госзакупку вин иностранного производства, игристых, ликерных и фруктовых вин, в том числе вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. При этом ограничения не распространяются на импортные вина, которые обращаются на российском рынке и реализуются коммерческими торговыми организациями и заведениями общественного питания.

По мнению экспертов, вступившие в силу ограничения стали сигналом поддержки от государства российским производителям вин. Специалисты считают, что постановление правительства позволит отечественным виноделам повысить качество продукции и поспособствует развитию и улучшению имиджа российской винодельческой отрасли.

«Главное, что государственные органы, которые осуществляют закупки иностранных вин для собственных нужд, поймут, что в России достаточно хорошего вина, с помощью которого можно презентовать себя на мероприятиях, ради которых они и проводят эти закупки», — сказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович РИА Новости.

О позитивном влиянии ограничений госзакупок импортного вина на российскую винодельческую отрасль ранее заявлял и Минсельхоз РФ. Нововведение позволит ускорить развитие отчественных виноградарей и виноделов, а также откроет для них еще один канал сбыта.

Постановление об ограничениях госзакупок импортных вин в мае подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Газета.ru. В 2016 году глава правительства запретил закупать для нужд государственных учреждений некоторые продукты иностранного производства, например, мясо, рыбу и молочную продукцию. Постановление об ограничениях на госзакупки импортного вина расширило данный список, сообщает Deita.ru.