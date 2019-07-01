Валуев разбил Dodge на «дороге смерти» в Хабаровском крае

Хабаровск, 1 июля. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев повредил машину на разбитой трассе с глубокими ямами в Хабаровском крае, куда прибыл по делам особо охраняемых территорий.

Об инциденте экс-боксер написал в своем аккаунте в Instagram. По его словам, он совершенно не ожидал, что состояние дороги Лидога-Ванино будет настолько удручающим, а дыры в асфальте будут глубиной до 30 см. Именно тут у его рамного Dodge не выдержала ось.

«Это федеральная трасса считается? Сегодня Дитриху отправлю. Какая замечательная дорога», — пообещал Валуев.

В другом видео депутат назвал эту трассу «дорогой смерти».

Как отмечает РИА Новости, эта разбитая трасса стала федеральной в мае этого года. В дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток», в ведении которой теперь находится дорога, заявили, что устранять дефекты начали незамедлительно, а засыпание выбоен сухим асфальтом является временной мерой: «Она позволяет обеспечить безопасный проезд и ровность покрытия до старта капитальных работ».

В комментариях к записи Валуева один из местных жителей попросил депутата скорее добраться до губернатора региона и отправить его в нокаут.