В 19 поселках Иркутской области восстановили электроснабжение

Иркутск, 1 июля. Электроснабжение восстановлено почти в 20 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от сильного паводка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

По имеющимся данным, электричество восстановлено за последние 24 часа в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка. Уточняется, что электричество подано для практически 14 тысяч граждан.

Однако, по данным правительства региона, без света остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

Согласно последним данным министерства чрезвычайных ситуаций России, из-за наводнения в регионе пять человек погибли, более 700 пострадали, 153 были доставлены в больницы.

В результате стремительного подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в ряде районов Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах.

Накануне российский лидер Владимир Путин распорядился немедленно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Кроме того, глава российского государства поручил оценить материальный ущерб и решить вопрос с жильем до прихода в регион холодов. Распоряжения, касающиеся ситуации в Иркутской области, российский президент отдал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, руководителю МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и главе региона Сергею Левченко по результатам совещания по ситуации с наводнениями в регионе.