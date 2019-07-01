Москва, 1 июля. Российские гостиницы, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны получить свидетельство о присвоении определенной категории «звездности». Закон был принят 5 февраля 2019 года и вступает в силу с понедельника.

Согласно документу, российские отели начнут штрафовать с 1 июля за отсутствие «звездности». Как ранее сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев, новые нормы должны дать понять туристам, какой сервис их может ожидать в гостиницах. До принятия закона гостиницы и отели присваивали себе звезды самостоятельно, вне зависимости от реальных услуг. За нарушение законодательства предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.

Эксперты рассказали, кому стоит опасаться закона о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, подписанный президентом Путиным в понедельник.

До принятия нынешнего закона организации, выдающие свидетельства о «звездности», получали аккредитацию у региональных властей. Теперь эта обязанность ляжет на федеральное министерство культуры.

При этом положения закона будут вступать в силу поэтапно. Первыми уже с 1 июля будущего года должны будут пройти классификацию гостиницы, в которых свыше 50 номеров, в уже в 2021 году – абсолютно все.

Как отмечают специалисты, гостиницам выгоднее потратиться на то, чтобы пройти проверку и получить то или иное количество звезд, ну а тем, кто приписал себе личные очки, грозит административная ответственность.

Самое мягкое наказание – предупреждение, а вот крупным отелям штраф может достигать 1,5 миллионов рублей. Административная ответственность начнет применяться с 1 июля 2019-го года.

«В зависимости от звездности отеля и количества номеров стоимость экспертной оценки варьируется от 20 тысяч до 150 тысяч рублей, если отель очень большой», — пояснила вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, проблемы со сроками будут у многих владельцев гостиниц. Ассоциация просила перенести сроки, однако уже никому не хотелось этого делать.

Однако, по мнению Гостениной, беспокоиться из-за нового закона стоит только тем, кто явно завышает «звездность», у которых «отнимает много времени и финансов приведение в порядок всего того, что необходимо сделать».

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, опыт прошлых лет доказывает, что проходившие официальную проверку квалификации гостиницы получали конкурентное преимущество.

Ломидзе подчеркнула, что теперь не только российским, но и иностранным туристам будет проще путешествовать по стране: они будут четко понимать, куда едут.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ. Документ был принят Госдумой 19 января и одобрен Советом Федерации 31 января. Согласно тексту документа, с 1 июля 2019 года в России будет осуществляться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года обязательная классификация коснется гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года обязательную классификацию будут проходить все гостиницы.