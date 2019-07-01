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Мощный взрыв прогремел возле здания Минобороны в Кабуле

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Мощный взрыв прогремел возле здания Минобороны в Кабуле

Кабул, 1 июля. Сильный взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими.

По данным издания, в настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел в густонаселенном квартале, где расположено здание военного ведомства страны, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных государств.

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Автор: Сергей Петров
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