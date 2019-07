Мощный взрыв прогремел возле здания Минобороны в Кабуле

Кабул, 1 июля. Сильный взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими.

По данным издания, в настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел в густонаселенном квартале, где расположено здание военного ведомства страны, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных государств.

Footage released on social media shows a heavy explosion which occured at around 9am in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/nsHjQwhv55