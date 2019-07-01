Мощный взрыв прогремел возле здания Минобороны в Кабуле
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Кабул, 1 июля. Сильный взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими.
По данным издания, в настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.
Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел в густонаселенном квартале, где расположено здание военного ведомства страны, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных государств.
Footage released on social media shows a heavy explosion which occured at around 9am in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/nsHjQwhv55— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.
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