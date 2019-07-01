Оперная певица из Грузии извинилась за выступления в России

Тбилиси, 1 июля. Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили извинилась перед жителями Грузии за то, что когда-то выступала в России.

«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — сказала певица во время выступления на акции протеста в Тбилиси.

Накануне Рачвелишвили участвовала в митинге и шествии, где вместе с другими протестующими требовала отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

«Ни у кого нет права вести себя с гражданами так, как повел себя Гахария. Поэтому, министр, я очень прошу — проявите мужество и уходите», — сказала певица.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на территории России на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Она отметила, что последним стало выступление на фестивале «Усадьба.Jazz» в Санкт-Петерубрге, сообщила Газета.ru.

На концерте певица заявила, что это выступление будет ее последним в России из-за антироссийских протестов в Грузии. На своей странице в Facebook исполнительница отметила, что поддерживает требования протестующих, которые во время антироссийского митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария.

Позже Катамадзе удалила соответствующий пост из социальной сети.

В столице Грузии на протяжении последних нескольких дней проходят массовые акции протеста. Выступления начались 20 июня, когда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который прекращает прямое авиасообщение между странами. Уменьшение количества путешественников из России негативно сказалось на туристическом бизнесе в Грузии. Наиболее сильно пострадали владельцы отелей и ресторанов, а также таксисты.