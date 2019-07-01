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Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

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Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Москва, 1 июля. Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи единого государственного экзамена в колониях.

На первом месте оказался русский язык, его сдавали 176 учеников, 171 человек выбрал ЕГЭ по базовой математике. На третьем месте — ЕГЭ по обществознанию. Его написали 42 учащихся, еще 24 ученика сдали ЕГЭ по профильной математике.

Еще 10 человек выбрали географию, девять — биологию и физику, пять учеников сдавали химию. Всего четыре учащихся сдали ЕГЭ по литературе. Самым непопулярным предметом стала информатика и ИКТ. Этот предмет сдавал всего один человек. Экзамены проводились в досрочный и основной период ЕГЭ, пишет РИА Новости.

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Автор: Игорь Федоров
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