Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек

Вашингтон, 1 июля. В результате крушения самолете в городе Эддисон, что в штате Техас, погибли десять человек.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел в воскресенье вечером: сразу после взлета легкомоторный самолет по неизвестным причинам накренился резко влево, врезался в ангар и загорелся.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26 — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 30, 2019

В результате происшествия все десять находившихся на борту самолета человек погибли, в настоящее время эксперты выясняют причины случившейся трагедии.