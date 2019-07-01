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Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек

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Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек

Вашингтон, 1 июля. В результате крушения самолете в городе Эддисон, что в штате Техас, погибли десять человек.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел в воскресенье вечером: сразу после взлета легкомоторный самолет по неизвестным причинам накренился резко влево, врезался в ангар и загорелся.

В результате происшествия все десять находившихся на борту самолета человек погибли, в настоящее время эксперты выясняют причины случившейся трагедии.

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Автор: Константин Терехов
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